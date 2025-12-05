Rob trionfa a X Factor 2025 | la giovane siciliana conquista pubblico e giuria

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una finale ricca di talento. È Rob, del team guidato da Paola Iezzi, la vincitrice di X Factor 2025. Un’edizione caratterizzata da grande varietà artistica, voci di livello e inediti potenti, ma è stata proprio Roberta Scandurra a catturare il cuore del pubblico presente in piazza Plebiscito a Napoli e degli spettatori che hanno seguito la diretta su Sky, Now e TV8. La cantante, ventenne di Trecastagni (Catania), tentava di entrare nel talent da tre anni e, alla fine, il 2025 si è rivelato l’anno della consacrazione. Sul podio anche Delia Buglisi, terza classificata e anch’essa originaria della provincia catanese, da Paternò. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

