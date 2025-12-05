Rob trionfa a X Factor 2025 | la cantante catanese conquista la finale e porta a casa la vittoria

La finale della diciannovesima edizione di X Factor ha avuto un volto preciso sin dall’ultima nota: quello di Rob, la giovane artista catanese che, puntata dopo puntata, ha costruito un percorso solido e personale. La cantante scelta e guidata da Paola Iezzi ha saputo imporsi con una presenza scenica matura, un’identità già definita e un timbro che cattura immediatamente. La finalissima, trasmessa per il secondo anno consecutivo da Piazza del Plebiscito a Napoli, ha confermato la forza del suo racconto musicale. Alla fine della gara, la somma dei voti del pubblico ha assegnato a lei la vittoria, lasciando sul podio eroCaddeo al secondo posto, Delia al terzo e PierC al quarto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

