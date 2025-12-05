Rob ha vinto X Factor | l’underdog conquista il pubblico delusione per eroCaddeo

Il secondo classificato è il protegeé di Achille Lauro, eroCaddeo, favorito sin dall'inizio dell'edizione. Finisce sul podio anche DELIA, della squadra di Jake La Furia. Quarto in classifica PierC, della squadra di Francesco Gabbani, che per molte puntate era stato dato per favorito e che si è fatto apprezzare per le sue doti vocali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rob ha vinto X Factor: l’underdog conquista il pubblico, delusione per eroCaddeo

News recenti che potrebbero piacerti

Mai un'incertezza, mai una parola fuori posto. Dicono che non abbia un suo repertorio... Ma ha appena cominciato, diamogli tempo: perché con quella voce tutto il resto passa in secondo piano. Da underdog a regina: #Rob ha vinto X Factor, dimostrandosi la - facebook.com Vai su Facebook

Rob ha vinto X Factor 2025: un’edizione che ha imposto nuove regole Vai su X

Rob ha vinto “X Factor 2025”: le pagelle della finale - La finalissima Live da Napoli è stata una grande festa. Scrive iodonna.it

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo - Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare sul palco è stata Rob con l'inedito "Cento ragazze": cosa ha detto e cosa sappiamo di lei ... libero.it scrive

Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob - Chi ha vinto X Factor 2025 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli? Lo riporta superguidatv.it

Perché Rob meritava di vincere X Factor - Che Rob sarebbe stata la grande rivelazione di questo X Factor 2025 lo avevamo capito già dal primo live quando, cantando la sua versione di “You Oughta Know” di Alanise Morrisette, ci aveva lasciato ... Da today.it

X Factor 2025: ha vinto Rob! Secondo EroCaddeo, Delia 3ª e PierC 4° - Rob ha vinto X Factor 2025 giovedì 4 dicembre 2025: ecco la classifica finale. Secondo msn.com

Trionfo catanese a X Factor 2025: vince Rob, Delia sul podio - Lo ha fatto dopo un percorso straordinario, sempre ... Secondo msn.com