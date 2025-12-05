Rob ha vinto X Factor le prime parole dopo il trionfo | Quello che vorrei…

Le prime parole di Rob dopo la vittoria a X Factor, cosa sogna la cantante. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di X Factor, a trionfare quest’anno è stata Rob dopo essersi sfidata in finale con PierC, Delia ed EroCaddeo. Tutti e quattro con le loro esibizioni hanno emozionato tutti. Rob ha vinto X Factor (Foto Ig @xfactoritalia) A poche ore dalla vittoria la vincitrice di X Factor ha rilasciato un’intervista a FanPage.it, durante la quale è apparsa molto riconoscente nei confronti di Paola Iezzi. Tra le varie cose ha detto: “Ho avuto la fortuna di avere una giudice che mi ha capita da subito”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Rob ha vinto X Factor, le prime parole dopo il trionfo: “Quello che vorrei…”

Leggi anche questi approfondimenti

X Factor 2025, le pagelle della finale: ha vinto Rob e va bene, va bene così. Hanno vinto anche Giorgia (di nuovo) e il pubblico di Napoli. Non i giudici, rigidi come il regolamento che non ha lasciato spazio a colpi di scena. - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, le pagelle della finale: ha vinto Rob e va bene, va bene così. Hanno vinto anche Giorgia (di nuovo) e il pubblico di Napoli. Non i giudici, rigidi come il regolamento che non ha lasciato spazio a colpi di scena Vai su X

X Factor 2025, quanto ha vinto Rob e quanto guadagnerà tra contratti e vendite - La vincitrice di X Factor Rob avrà a disposizione circa 300mila euro sotto forma di un contratto discografico con Warner Music ... Da quifinanza.it

Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob, la classifica - Chi ha vinto X Factor 2025 in diretta da Napoli: la vincitrice è Rob che ha battuto in finale Delia, PierC e eroCaddeo. Lo riporta superguidatv.it

X Factor 2025, le pagelle della finale: ha vinto Rob e va bene, va bene così - Non i giudici, rigidi come il regolamento che non ha lasciato spazio a colpi di scena ... Lo riporta rollingstone.it

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo - Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare sul palco è stata Rob con l'inedito "Cento ragazze": cosa ha detto e cosa sappiamo di lei ... Lo riporta libero.it

Chi è rob, la vincitrice di X Factor 2025 del team di Paola Iezzi - Chi è rob, la vincitrice di X Factor 2025 del team di Paola Iezzi: biografia, curiosità sul nome d'arte di Roberta Scandurra e percorso nel talent show di Sky. Si legge su gazzetta.it

Chi ha vinto X Factor 2025? La finale a Napoli tra musica e spettacolo - Ecco tutti i dettagli della serata. Lo riporta notizie.it