Rob ecco chi è la vincitrice di X Factor 2025

Vent’anni, una grinta magnetica e una voce che mescola rabbia e dolcezza, Rob – all’anagrafe Roberta Scandurra – è la vincitrice di X Factor 2025. La giovane cantautrice di Trecastagni, in provincia di Catania, ha trionfato nella finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, superando EroCaddeo, Delia e PierC. Entrata come underdog nel team di Paola Iezzi, la ragazza ha sorpreso tutti, crescendo di puntata in puntata fino alla meritata vittoria finale. Per la sua coach Paola Iezzi si tratta della prima vittoria al talent show. Ma chi è davvero Rob? Scopriamolo insieme dal suo percorso a X Factor e dall ‘intervista post programma rilasciata a Sky oggi 5 dicembre. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rob, ecco chi è la vincitrice di X Factor 2025

