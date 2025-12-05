Rob è la vincitrice di X Factor 2025

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rob vince X Factor 2025. La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione del talent show alla finale del 4 dicembre, in scena a Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rob 232 vincitrice xRob vince X Factor 2025, finale da record a Napoli - L'artista del team di Paola Iezzi si &#232; aggiudicata il titolo, secondo posto per eroCaddeo ... adnkronos.com scrive

rob 232 vincitrice xChi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice &#232; Rob - Chi ha vinto X Factor 2025 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli? Come scrive superguidatv.it

rob 232 vincitrice xRob &#232; la vincitrice di X Factor 2025 - La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione ... Scrive fanpage.it

rob 232 vincitrice xRob vince X Factor 2025 - Roberta Scandurra, in arte rob, trionfa nella finale di X Factor 2025 giovedì 4 dicembre a Piazza del Plebiscito, a Napoli. Si legge su msn.com

rob 232 vincitrice xRob, l’underdog che si &#232; presa il palco: chi è la vincitrice di X Factor 2025 - Vent’anni, originaria della provincia di Catania, era nella squadra di Paola Iezzi. Come scrive repubblica.it

rob 232 vincitrice xRob ha vinto X Factor 2025, secondo eroCaddeo. Delia terza - Chi ha vinto X Factor 2025 Rob da outsider vince X Factor 2025, come previsto nelle ultime ore. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rob 232 Vincitrice X