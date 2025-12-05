Rob è la vincitrice di X Factor 2025
Rob vince X Factor 2025. La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione del talent show alla finale del 4 dicembre, in scena a Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Cult Pop. . Nel giorno della finale di X Factor, noi siamo tornati a chiacchierare con chi quel palco l’ha già conquistato. Sarafine, vincitrice dell’edizione 2023, ci ha raccontato cosa è successo dopo la vittoria, tra nuovi progetti, cambiamenti e la vita fuori dal t - facebook.com Vai su Facebook
Rob vince X Factor 2025, finale da record a Napoli - L'artista del team di Paola Iezzi si è aggiudicata il titolo, secondo posto per eroCaddeo ... adnkronos.com scrive
Chi ha vinto X Factor 2025: la vincitrice è Rob - Chi ha vinto X Factor 2025 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli? Come scrive superguidatv.it
Rob è la vincitrice di X Factor 2025 - La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi ha conquistato la vittoria della diciannovesima edizione ... Scrive fanpage.it
Rob vince X Factor 2025 - Roberta Scandurra, in arte rob, trionfa nella finale di X Factor 2025 giovedì 4 dicembre a Piazza del Plebiscito, a Napoli. Si legge su msn.com
Rob, l’underdog che si è presa il palco: chi è la vincitrice di X Factor 2025 - Vent’anni, originaria della provincia di Catania, era nella squadra di Paola Iezzi. Come scrive repubblica.it
Rob ha vinto X Factor 2025, secondo eroCaddeo. Delia terza - Chi ha vinto X Factor 2025 Rob da outsider vince X Factor 2025, come previsto nelle ultime ore. Segnala msn.com