Rob devastante Delia sacerdotessa | le pagelle della finale di X Factor 2025
Napoli, 4 dicembre 2025 – Le pagelle della finale di X Factor 2025 parlano di un grande show popolato da grandi talenti. Un percorso durato diverse settimane e che ha visto i cantanti trasformarsi di fatto da concorrenti in artisti. eroCaddeo. eroCaddeo: voto Cresciuto. Il vibrato un po’ caprino su ‘L’emozione non ha voce’ non gioca a suo favore, anche se stiamo parlando di un artista che può davvero diventare un cantautore importante nel panorama italiano. La versione gospel de ‘La cura’ di Franco Battiato è una vera carezza al cuore. Il suo inedito ‘Punto’ è senza dubbio uno dei migliori brani usciti negli ultimi anni da X Factor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
LA SICILIA IN SEMIFINALE: DELIA CI HA STESO. Insieme all’Orchestra di X Factor 2025, DELIA porta in Semifinale un brano che è identità pura, storia, radici, sangue: “I pirati a Palermu” di Otello Profazio, nella versione resa immortale da Rosa Balistreri. - facebook.com Vai su Facebook
Rob devastante, Delia sacerdotessa: le pagelle della finale di X Factor 2025 - Il vibrato un po’ caprino su ‘L’emozione non ha voce’ non gioca a suo favore, anche se stiamo parlando di un artista che può davvero diventare un cantautore importante nel ... Si legge su quotidiano.net