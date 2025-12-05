Napoli, 4 dicembre 2025 – Le pagelle della finale di X Factor 2025 parlano di un grande show popolato da grandi talenti. Un percorso durato diverse settimane e che ha visto i cantanti trasformarsi di fatto da concorrenti in artisti. eroCaddeo. eroCaddeo: voto Cresciuto. Il vibrato un po’ caprino su ‘L’emozione non ha voce’ non gioca a suo favore, anche se stiamo parlando di un artista che può davvero diventare un cantautore importante nel panorama italiano. La versione gospel de ‘La cura’ di Franco Battiato è una vera carezza al cuore. Il suo inedito ‘Punto’ è senza dubbio uno dei migliori brani usciti negli ultimi anni da X Factor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rob devastante, Delia sacerdotessa: le pagelle della finale di X Factor 2025