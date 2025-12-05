Rob chi è la vincitrice di X Factor 2025 la 20enne siciliana definita da Achille Lauro l' underdog di questa edizione

Rob ha saputo conquistare pubblico e giudici con la sua voce potente e la sua autenticità Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La giovane artista ha saputo conquistare pubblico e giudici con la sua voce potente e la sua autenticità. Definita da Achille Lauro l'underdog di questa edizione, Ro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025, la 20enne siciliana definita da Achille Lauro l'underdog di questa edizione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. La cantante, nome d'arte di Roberta Scandurra, guidata da Paola Iezzi, si è aggiudicata la vittoria della diciannovesima edizione del talent. "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, vi amo. Ringrazio Paola, è stata f - facebook.com Vai su Facebook

Da Trecastagni a “X Factor”, Rob è la vincitrice dell’edizione 2025 dlvr.it/TPdqGQ #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Rob, chi è la vincitrice di X Factor 2025: il legame speciale con Paola Iezzi e il premio ricchissimo - Nella puntata finale del 4 dicembre, a trionfare sul palco è stata Rob con l'inedito "Cento ragazze": cosa ha detto e cosa sappiamo di lei ... Lo riporta libero.it

X Factor 2025: è la punk girl Rob di Paola Iezzi la vincitrice, secondo EroCaddeo, terza Delia - Secondo EroCaddeo, terza Delia e quarto a sorpresa PierC. Secondo amica.it

Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: PierC (a sorpresa) ultimo - «Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e, soprattutto, Paola: non potevo desiderare una guida migliore al mio fianco». Riporta leggo.it

X Factor gran finale: Rob su tutti - È Rob la vincitrice catanese e rock di X Factor 2025, secondo EroCaddeo, terza Delia, quarto PierC. Secondo msn.com

X Factor 2025, vince rob. Ecco chi è la ventenne siciliana - A Napoli, in una Piazza del Plebiscito gremita, la 20enne artista siciliana, della squadra di Paola Iezzi, ha superato ... Scrive lapresse.it

Rob ha vinto “X Factor 2025”: le pagelle della finale - La finalissima Live da Napoli è stata una grande festa. Da iodonna.it