Road to Milano Cortina 2026 | la fiamma olimpica colora l’Italia

(Adnkronos) – Non erano mai stati più vicini i Giochi di Milano Cortina 2026. Con il countdown che scandisce ogni giornata verso il grande appuntamento, ma anche in termini 'fisici'. La sacra fiamma è arrivata ieri in Italia dalla Grecia, accompagnata dal presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e dalla tennista azzurra Jasmine Paolini, .

