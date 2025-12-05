Road to Milano Cortina 2026 | la fiamma olimpica colora l’Italia

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Non erano mai stati più vicini i Giochi di Milano Cortina 2026. Con il countdown che scandisce ogni giornata verso il grande appuntamento, ma anche in termini 'fisici'. La sacra fiamma è arrivata ieri in Italia dalla Grecia, accompagnata dal presidente di Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e dalla tennista azzurra Jasmine Paolini, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

road to milano cortinaMilano-Cortina, dal 9 gennaio test hockey inaugura l'Arena S.Giulia - Dal 9 all'11 gennaio 2026, la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena verra ufficialmente inaugurata, ospitando le Final Four del Campionato Ihl Serie A ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Milano Cortina 2026: il nuovo Ice Park ospita due grandi test event internazionali a Rho Fiera - MILANO, 27 novembre 2025 – Prosegue a ritmo serrato la "Road to 26" con appuntamenti chiave nel percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Come scrive varese7press.it

Milano-Cortina: Mattarella, 'offriremo accoglienza e amicizia' - "Anche la condivisione tra Milano e Cortina contiene un messaggio di accoglienza e di apertura. Segnala iltempo.it

road to milano cortinaMilano-Cortina -100: Boeri, valori comuni Triennale e Coni - Nasce "dalla condivisione dei comuni valori di coraggio, correttezza, sfida, bellezza, fondamentali nella storia dello sport e della creatività italiana" la collaborazione tra il Coni e Triennale Mila ... Segnala ansa.it

road to milano cortinaRoad to Milano Cortina 2026: la tregua olimpica, un impegno condiviso verso i Giochi - Ecco cos'è successo nell'ultima settimana Meno di ottanta giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scrive adnkronos.com

road to milano cortinaOlimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina: una legacy che cambia il volto della città - Cortina 2026 lascia una legacy sociale e infrastrutturale destinata a trasformare Milano in una città più inclusiva e sostenibile. Segnala milanosportiva.com

Cerca Video su questo argomento: Road To Milano Cortina