Rivoluzione alla Farnesina arriva la piattaforma il sostegno all' export

La Farnesina si prepara a un cambiamento strutturale che, come ha specificato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rappresenta «l'inizio di una vera rivoluzione». Presentando la riforma a Villa Madama, Tajani ha illustrato il nuovo modello organizzativo che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 e che punta a riorganizzare il Ministero degli Esteri senza costi aggiuntivi, per adeguarlo a un contesto geopolitico in vorticoso mutamento. Al centro del percorso che orienta il «nuovo» ministero, l'idea che la politica estera debba sostenere in modo più efficace l'internazionalizzazione delle imprese, in quella che Tajani definisce la «diplomazia della crescita».

