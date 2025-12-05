Ritrovo per pregiudicati e teatro di episodi violenti Chiuso per 30 giorni il negozio di corso Cabassi

Modenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata odierna, personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento del Questore di Modena Lucio Pennella, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, al titolare di dell’esercizio di attività di commercio di vicinato di prodotti alimentari in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ritrovo pregiudicati teatro episodiEpisodi violenti, chiuso per 30 giorni negozio etnico a Terni - Per questo un esercizio commerciale in via Eugenio Chiesa è stato chiuso per trenta giorni dietro provvediment ... Lo riporta rainews.it

ritrovo pregiudicati teatro episodiBusto Arsizio, chiuso il bar dei pregiudicati e delle risse in centro: cosa succedeva ogni giorno - Bar chiuso per 15 giorni a Busto Arsizio: frequentato da pregiudicati e minori, teatro di violenza e abuso di alcol. Segnala virgilio.it

Mariano Comense, sospesa per 15 giorni la licenza di un bar: ritrovo di pregiudicati, spaccio di droga ed aggressioni - Il locale punto di ritrovo di persone pericolose secondo le risultanze dei carabinieri e teatro di episodi illeciti: il provvedimento firmato dal Questore Calì per due settimane. Scrive ciaocomo.it

ritrovo pregiudicati teatro episodi“Pregiudicati e violenze” il questore di Reggio Emilia dispone chiusura del bar - Sette giorni di sospensione della licenza e chiusura forzata per un bar di Scandiano, ritenuto abituale ritrovo di persone con gravi precedenti penali e ... Da redacon.it

Udine, "ritrovo di pregiudicati", chiuso per 10 giorni bar di viale Ungheria - Un bar di viale Ungheria, in centro a Udine, è stato chiuso per dieci giorni su ordinanza della Questura. Riporta rainews.it

ritrovo pregiudicati teatro episodi"Pregiudicati e atti di violenza". Bar chiuso per sette giorni - Prima gli interventi dei carabinieri, poi la decisione del Questore. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ritrovo Pregiudicati Teatro Episodi