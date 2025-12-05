Ritrovata dopo 10 giorni | cosa è successo a Tatiana scomparsa a Nardò

"È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". Così il padre di Tatiana Tramacere, parlando con i giornalisti fuori dalla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce. La ragazza, scomparsa dallo scorso 24 novembre, è stata ritrovata oggi in buone condizioni di salute. "Non ho ancora sentito Tatiana, stiamo aspettando, suo fratello è con lei. Dovrebbe tornare stasera a casa, speriamo"., ha detto. Al 30enne Dragos Gheromescu, su cui sono in corso indagini al fine di delineare eventuali responsabilità nei fatti, "non dico niente, sarà la legge a fare il suo dovere", ha aggiunto l'uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

