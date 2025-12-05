Ritratto dell’Italia attraverso le domande che facciamo ogni giorno ad Alexa
Ogni anno Amazon diffonde la sua classifica delle richieste più frequenti rivolte ad Alexa, e ogni anno scopriamo che gli italiani sono un mix affascinante di curiosità astronomiche, ansie domestiche, nostalgia televisiva e improvvisi slanci di geopolitica da bar. Nel 2025 il trend non cambia: l’Italia chiede, Alexa risponde - e ne esce un ritratto perfetto della nostra testa collettiva. Dal cosmo alla cucina: le domande che ci definiscono. Partiamo dal cielo: la domanda più iconica rimane Quanto dista la Luna dalla Terra?, seguita a ruota da Quanto è alta la Torre Eiffel? e Quante persone popolano la Terra?. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
