Ritardi Atac arrivano i rimborsi | cosa cambia dal 2026 e come ottenerli

Atac si prepara a risarcire i suoi abbonati per i disservizi accumulati negli ultimi anni. La decisione arriva al termine di un procedimento avviato dall’Antitrust, che contestava alla municipalizzata dei trasporti il mancato rispetto degli standard previsti dal contratto di servizio con Roma Capitale. L’azienda ha accettato una serie di impegni che daranno vita, dal 1° gennaio 2026, a un sistema di rimborso strutturato e accessibile tramite una nuova app. Ristori automatici per il passato, procedura dedicata per il futuro. Per chi possedeva un abbonamento annuale Metrebus nel periodo 2021–2024, Atac ha destinato un fondo da 3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ritardi Atac, arrivano i rimborsi: cosa cambia dal 2026 e come ottenerli

