Rita Dalla Chiesa confessa a Radio Atreju | Penso che mio padre avrebbe votato sì

“Penso di votare sì”. Così Rita Dalla Chiesa dai microfoni di Radio Atreju, il podcast irriverente di Gioventù nazionale, parlando dell’appuntamento referendario sulla riforma della giustizia. Un’occasione strategica, temuta come la peste dalla sinistre e dalle toghe militanti, per rinnovare strutturalmente il pianeta giustizia. “Sì, sicuramene voterò si”. Lo farà anche nel nome di suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982? “Penso di sì, ci ho riflettuto penso che mio padre avrebbe votato si, ovviamente lo dico da figlia poi non so”, risponde. Certo sono “domande esistenziali”, la interrompe il giovane intervistatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rita Dalla Chiesa confessa a Radio Atreju: “Penso che mio padre avrebbe votato sì” (video)

