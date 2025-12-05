Risultati Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 | tabellino e marcatori | News
Il tabellino completo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico' di Roma tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
News recenti che potrebbero piacerti
Coppa Italia 2025-2026: risultati, calendario, tabellone, squadre e date #SkySport #CoppaItaliaFrecciarossa Vai su X
COPPA ABRUZZO C2: RISULTATI GARE QUARTI DI FINALE, RITORNO __________________________________ ACADEMY L'AQUILA- ORIONE AZ 1-2 ATL. ROCCASCALEGNA- VAL DI SANGRO 2-1 CASOLI- ATESSA CALCIO 3-0 VIGOR LA - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Lazio-Milan 1-0 - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. tg24.sky.it scrive
Inizia il primo tempo di LAZIO-MILAN!21:03 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it
Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0. Una rete di Zaccagni elimina i rossoneri - La squadra di Sarri incontrerà il Bologna ai quarti ... rainews.it scrive
COPPA ITALIA - Lazio-Milan 1-0, i biancocelesti volano ai quarti con Zaccagni - 0 grazie a una rete del proprio capitano a dieci minuti dal termine. Riporta napolimagazine.com
Coppa Italia, Milan eliminato! Un gol di Zaccagni fa volare la Lazio ai quarti - La Lazio si prende la rivincita sul Milan dopo la sconfitta in campionato e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Riporta tuttonapoli.net
Zaccagni elimina il Milan: rivincita Lazio! Sarri batte Allegri e vola ai quarti di Coppa Italia - Il numero 10 dei biancocelesti stende i rossoneri, firmando il gol del vantaggio definitivo della squadra di Sarri ... tuttosport.com scrive