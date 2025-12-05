Risultati Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 | tabellino e marcatori | News

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tabellino completo di Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Olimpico' di Roma tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

risultati coppa italia lazio milan 1 0 tabellino e marcatori news

© Pianetamilan.it - Risultati Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

News recenti che potrebbero piacerti

risultati coppa italia lazioCoppa Italia, ottavi di finale: Bologna-Parma finisce 2-1. Lazio-Milan 1-0 - I detentori del torneo, guidati da Vincenzo Italiano, hanno ottenuto la qualificazione al prossimo turno. tg24.sky.it scrive

risultati coppa italia lazioInizia il primo tempo di LAZIO-MILAN!21:03 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it

risultati coppa italia lazioCoppa Italia, Lazio-Milan 1-0. Una rete di Zaccagni elimina i rossoneri - La squadra di Sarri incontrerà il Bologna ai quarti ... rainews.it scrive

risultati coppa italia lazioCOPPA ITALIA - Lazio-Milan 1-0, i biancocelesti volano ai quarti con Zaccagni - 0 grazie a una rete del proprio capitano a dieci minuti dal termine. Riporta napolimagazine.com

risultati coppa italia lazioCoppa Italia, Milan eliminato! Un gol di Zaccagni fa volare la Lazio ai quarti - La Lazio si prende la rivincita sul Milan dopo la sconfitta in campionato e conquista i quarti di finale di Coppa Italia. Riporta tuttonapoli.net

risultati coppa italia lazioZaccagni elimina il Milan: rivincita Lazio! Sarri batte Allegri e vola ai quarti di Coppa Italia - Il numero 10 dei biancocelesti stende i rossoneri, firmando il gol del vantaggio definitivo della squadra di Sarri ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Risultati Coppa Italia Lazio