"Questo intervento nasce da un lavoro di squadra", afferma il vicesindaco di San Giuliano Terme Francesco Corucci (nella foto) presentando l’avvio dei lavori di ristrutturazione di otto alloggi Erp in via Aurelia, a Madonna dell’Acqua. L’intervento è finanziato con fondi Pnrr dedicati all’inclusione e al sostegno delle persone anziane in condizioni di fragilità, e nasce dalla partecipazione congiunta di Comune e Società della Salute al bando europeo. La progettazione ed esecuzione sono affidate ad Apes e prevedono una rifunzionalizzazione completa degli alloggi, tutti abitati da over 65, con riqualificazione degli spazi, servizi igienici, impianti e infissi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ristrutturazione di 8 alloggi Erp sull’Aurelia