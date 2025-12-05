Risse irregolarità e degrado per i residenti | il questore chiude un ristorante a Milano

Risse, illegalità e degrado. A Milano, il questore Bruno Megale, ha sospeso per 15 giorni la licenza al locale “Prosper African Restaurant” di via Errico Petrella 18. La decisione si colloca nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

