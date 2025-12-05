Risse e spaccio sospesa la licenza della discoteca

Ancora un locale chiuso dal questore di Padova per ripristinare la sicurezza del territorio. Oggi 5 dicembre è stato notificato dal personale della Polizia di Stato, il provvedimento di sospensione della licenza, della discoteca Ke Bolá di via Ferraris a Padova.

