Rissa tra No vax a Torino condannato l’uomo che ha rotto l’orbita oculare a un manifestante con un calcio

Cinque mesi e dieci giorni di reclusione. È terminato con una condanna a questa pena ieri, 4 dicembre, il processo di primo grado per la zuffa tra i due No vax e No green pass che, il 15 settembre 2021, sono venuti alle mani durante una manifestazione contro le restrizioni per la pandemia, a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

