Tempi duri per chi investe qualche risparmio. Mentre esultiamo per lo spread sotto i 70 punti e per il ritorno in basso dei tassi d’interesse, nello stesso tempo realizziamo che le conseguenze richiedono nuove strategie di investimento. Sui mercati obbligazionari le cedole si riducono e lo stesso fanno gli spazi di rivalutazione del capitale. Si arriva da 2-3 anni che garantivano cedole annuali del 4% anche su brevi scadenze, mentre il calo atteso dei tassi Bce faceva alzare le quotazioni del reddito fisso. Adesso, invece, un Bot rende sì e no l’1,7% e un Btp promette ben poca crescita in conto capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Risparmio, arriva il private equity “per i piccoli”. Ma attenzione, non è per tutti