Rischia di investire un poliziotto col furgone e insulta tutti | arrestato

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un ragazzo di 28 anni per resistenza e tentate lesioni a pubblico ufficiale. Il fatto ieri mattina i via dei Reggio, a Pegli, quando alcuni agenti arrivati al centro sportivo Signorini per un altro intervento hanno visto arrivare un furgone a forte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Rischia di investire un poliziotto e insulta gli operatori: arrestato 28enne - Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico erano già sul posto per un altro intervento quando hanno visto arrivare a forte velocità un furgone bianco.