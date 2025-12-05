Risate senza freni | Rocco Barbaro porta il suo monologo al polo San Pietro

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il polo culturale San Pietro ospiterà domenica 7 dicembre alle 21 Rocco Barbaro con “Senza freni”, monologo che unisce ironia, improvvisazione e una lettura surreale delle piccole storture di ogni giorno. L’appuntamento rientra nel programma “Fiorisce la cultura”, una delle iniziative legate ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

