Risate senza freni | Rocco Barbaro porta il suo monologo al polo San Pietro
Il polo culturale San Pietro ospiterà domenica 7 dicembre alle 21 Rocco Barbaro con “Senza freni”, monologo che unisce ironia, improvvisazione e una lettura surreale delle piccole storture di ogni giorno. L’appuntamento rientra nel programma “Fiorisce la cultura”, una delle iniziative legate ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
