’Ripartiamo da Prato’ Gozzi ringrazia la procura E Cocci torna in pubblico
Un laboratorio civico, "Ripartiamo da Prato", per non rassegnarsi e cercare di invertire la rotta. In nome della storia guardando al futuro. "Per mettere in moto energie vive e costruire insieme un’alternativa al declino". Si è presentata così la nuova realtà del centrodestra alla sua prima uscita. Sala del Gonfalone nel palazzo della Provincia da pienone in un mercoledì sera che per qualcuno se non è stato proprio da leoni, ci è andato speranzosamente vicino. Ha rialzato la testa, circondato da molti amici e abbracciato da tanti presenti Tommaso Cocci. La prima uscita pubblica, in punta di piedi, spesso nelle retrovie della sala, dopo la bufera di fine estate che ha portato alla sua estromissione dalla corsa a consigliere regionale e all’inchiesta della procura su ricatti e revenge porn ma anche su parte della massoneria cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
