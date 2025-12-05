Rimozione colmata Bagnoli la denuncia | Una chiatta ha invaso l' area marina protetta

È già polemica sulla rimozione della colmata a mare di Bagnoli. Da Csi Gaiola Onlus, l'ente che gestisce il Parco della Gaiola e la relativa area marina protetta, arriva una denuncia attraverso i canali social: “Un motopontone (una chiatta, ndr) impegnato nei lavori alla colmata di Bagnoli da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

