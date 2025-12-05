Rilancio del centro Cesena Siamo Noi sposa la proposta di Confcommercio | Necessario un confronto continuo

L'assocazione di categoria Confcommercio ha proposto, qualche giorno fa, la costituzione di un Consiglio comunale pensato ad hoc per il rilancio del centro storico. Proposta che è stata accolta positivamente dal gruppo consiliare Cesena Siamo Noi.“La sollecitazione arrivata da Confcommercio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Al via un percorso dedicato al rilancio del centro di Tabiano, con l’obiettivo di riaprire e riutilizzare gli spazi commerciali oggi inutilizzati, riportando movimento, idee e nuove opportunità nelle vie del paese L’iniziativa punta a creare un tessuto vivo e accoglie - facebook.com Vai su Facebook

Luci poetiche per il centro di Cesena - Oggi pomeriggio la nuova illuminazione natalizia del centro storico è stata svelata al grande pubblico, incluso Corso Mazzini illumin ... Riporta corrierecesenate.it

Cesena, Artico pronto al rilancio: "Anno effervescente, daremo tutto" - "In questo periodo sono circolate voci che mi hanno infastidito, non tanto per un fastidio personale ma per il possibile impatto negativo sull’ambiente che è sano e coeso. Riporta ilrestodelcarlino.it

Ex Banca d’Italia, il futuro: "Il rilancio del centro può partire dall’edificio. Il Comune sia coraggioso" - Il proprietario Onofri: "Immobilismo e poco interesse, peccato per l’Università. Lo riporta ilrestodelcarlino.it