Rigori e avversari ma non solo | l’Inghilterra si prepara ai Mondiali affidandosi all’intelligenza artificiale Bbc
In passato erano una maledizione (cinque eliminazioni di fila dal dischetto, tra il 1996 e il 2012), di recente va molto meglio tra l’Inghilterra e i calci di rigore. Il feeling sembrerebbe essere sbocciato anche grazie all’attento utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ne parla la Bbc con un lungo approfondimento in cui raccoglie la testimonianza di Rhys Long, responsabile analisi e informazioni sulle prestazioni della Football Association dall’anno 2016. L’Inghilterra si prepara al Mondiale affidandosi (quasi completamente) all’intelligenza artificiale. “Lo staff dell’Inghilterra comprende analisti, data scientist e team interni di sviluppo software. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rigori e avversari, ma non solo: l’Inghilterra si prepara ai Mondiali affidandosi all’intelligenza artificiale (Bbc) Lo studio sui rigori è passato da 5 giorni a 5 ore di lavoro grazie all'intelligenza artificiale: il focus della Bbc e la testimonianza di Rhys Long responsa - facebook.com Vai su Facebook
Ci vogliono 10 rigori per battere un buon #Cagliari e accedere ai quarti di finale di #CoppaItalia dopo quattro di eliminazioni agli ottavi. Benino il "Napoli 2" nel primo tempo, soprattutto con #Vergara e il ritorno al gol di #Lucca. Una distrazione regala ai sardi il Vai su X
Rigori e avversari, ma non solo: l’Inghilterra si prepara ai Mondiali affidandosi all’intelligenza artificiale (Bbc) - L'Inghilterra sta preparandosi ai Mondiale del 2026 utilizzando l'intelligenza artificiale in tema di calci di rigore. ilnapolista.it scrive