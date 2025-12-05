Rigori e avversari ma non solo | l’Inghilterra si prepara ai Mondiali affidandosi all’intelligenza artificiale Bbc

In passato erano una maledizione (cinque eliminazioni di fila dal dischetto, tra il 1996 e il 2012), di recente va molto meglio tra l’Inghilterra e i calci di rigore. Il feeling sembrerebbe essere sbocciato anche grazie all’attento utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ne parla la Bbc con un lungo approfondimento in cui raccoglie la testimonianza di Rhys Long, responsabile analisi e informazioni sulle prestazioni della Football Association dall’anno 2016. L’Inghilterra si prepara al Mondiale affidandosi (quasi completamente) all’intelligenza artificiale. “Lo staff dell’Inghilterra comprende analisti, data scientist e team interni di sviluppo software. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

