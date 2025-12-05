Riforma delle Asl Bucci accolto dai fischi | Non ci saranno tagli Avremo risorse in più

La Spezia, 5 dicembre 2025 – Appena il tempo di scendere dall’auto ed essere accolto a male parole (’vergogna, vergogna’) da chi lo aspettava al varco per contestare la riforma sanitaria proposta dalla giunta ligure. Marco Bucci non si è però sottratto al confronto con il folto gruppo di partecipanti al presidio organizzato dalla Cgil davanti all’auditorium della Adsp, dove il presidente della Regione era atteso ieri per illustrare le novità al personale dell’Asl. Prima di parlare a medici infermieri e amministrativi c’è stato il vivace faccia a faccia con cittadini, associazioni e sindacalisti: un confronto acceso ma al tempo stesso corretto, al di là dell’accoglienza non proprio amichevole riservata al governatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riforma delle Asl, Bucci accolto dai fischi: “Non ci saranno tagli. Avremo risorse in più”

Altre letture consigliate

Riforma sanitaria, Bucci replica ai contestatori: “Risorse e personale saranno nel piano sociosanitario per il quale ci saranno tre mesi di ascolto” Vai su X

BUCCI A SPEZIA PER PRESENTARE LA RIFORMA DELLA SANITA' REGIONALE Le parole del presidente di Regione Liguria - facebook.com Vai su Facebook

Riforma delle Asl, Bucci accolto dai fischi: “Non ci saranno tagli. Avremo risorse in più” - Il presidente della Regione contestato dal presidio di cittadini e sindacati Non si è sottratto al confronto rispondendo alle numerose perplessità “Riducendo il numero degli uffici, il personale sarà ... Secondo lanazione.it

Riforma sanitaria, Bucci replica ai contestatori: "Risorse e personale saranno nel piano sociosanitario per il quale ci saranno tre mesi di ascolto" - Un confronto affollato, ma molto civile, a pochi passi dall’auditorium dell’Autorità di sistema portuale ha segnato questo pomeriggio l’arrivo del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, alla S ... Riporta msn.com

Riforma della sanità, le critiche di Italia Viva: “Rischia di essere un bluff, Bucci si fermi e riparta dal confronto” - A Genova le senatrici Paita e Furlan hanno incontrato i sindacati del comparto sanitario e i medici, coro di critiche alla legge del governatore. Da ilsecoloxix.it

Il presidente di Regione Marco Bucci incontra i cittadini che protestano contro la riforma sanitaria - Giunto alla Spezia per illustrare il disegno di legge agli operatori del comparto sanitario, il presidente della Regione Liguria è stato accolto da ... Si legge su cittadellaspezia.com

Sanità in Liguria, Bucci lancia la riforma: “Via alla mobilità del personale” - In parallelo, verrà istituita l'Azienda ospedaliera metropolitana (Aom), destinata a unificare la gestione degli ospedali principali di Genova, il San Martino e il Villa Scassi, più il Galliera in ... Secondo ilsecoloxix.it

«No all’accorpamento delle Asl liguri», da Anima l’appello alla giunta Bucci - Il movimento civico Anima di Sanremo esprime forti perplessità in merito alla proposta di riforma della sanità regionale presentata da Regione Liguria. Si legge su riviera24.it