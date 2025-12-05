Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri della Stazione di Montella, in sinergia con i colleghi del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, hanno sottoposto sotto sequestro un autolavaggio. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che l’attività scaricava acque reflue industriali nella fogna comunale senza alcuna autorizzazione, violando la normativa sul trattamento degli scarichi. All’interno della struttura gli operanti hanno inoltre rinvenuto rifiuti liquidi potenzialmente pericolosi e imballaggi di prodotti chimici abbandonati senza controllo, oltre all’assenza di documentazione attestante il corretto smaltimento degli stessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Rifiuti pericolosi e scarichi irregolari: scatta il sequestro di un autolavaggio