Rifiuti pericolosi e scarichi irregolari | scatta il sequestro di un autolavaggio
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri della Stazione di Montella, in sinergia con i colleghi del Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, hanno sottoposto sotto sequestro un autolavaggio. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che l’attività scaricava acque reflue industriali nella fogna comunale senza alcuna autorizzazione, violando la normativa sul trattamento degli scarichi. All’interno della struttura gli operanti hanno inoltre rinvenuto rifiuti liquidi potenzialmente pericolosi e imballaggi di prodotti chimici abbandonati senza controllo, oltre all’assenza di documentazione attestante il corretto smaltimento degli stessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Denunciati per abbandono sistematico di rifiuti pericolosi - facebook.com Vai su Facebook
Officina abusiva scoperta in Irpinia: rifiuti pericolosi e scarichi illeciti, nei guai un 30enne - Officina abusiva scoperta a Monterverde, in Irpinia: rifiuti pericolosi e scarichi illeciti, nei guai un 30enne. Riporta ilgiornalelocale.it
Aprilia, maxi-sequestro all’impianto dei rifiuti: esalazioni nauseabonde e scarichi illegali - Nella mattinata di oggi i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Fore ... Scrive ilcaffe.tv
Rifiuti miscelati e stoccaggi irregolari: i Forestali sequestrano una ditta vicentina - Maxi operazione dei Carabinieri Forestali nel Vicentino, dove nella giornata di ieri i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Vicenza, insieme ai collegh ... Riporta altovicentinonline.it
Rifiuti illeciti in Bergamasca, controlli dei carabinieri: scoperti i responsabili - I carabinieri forestali della Bergamasca hanno condotto tre recenti operazioni contro l’abbandono illecito di rifiuti. Segnala ecodibergamo.it
Novoli, blitz all’autolavaggio. Scoperti scarichi irregolari. Denunciati i tre gestori - I carabinieri forestali di San Casciano, durante un controllo a un autolavaggio di Novoli, rilevavano diverse irregolarità in merito all’impianto di trattamento e depurazione delle acque reflue. Segnala lanazione.it
Controlli nei cantieri nautici: abusi edilizi, rifiuti pericolosi mancate autorizzazioni. Sequestri e multe anche in Maremma - GROSSETO – Ha coinvolto anche la provincia di Grosseto l’operazione “Mundus Solo”, la vasta attività di controllo coordinata dal Comando regionale Toscana della Guardia di Finanza e condotta dal Repar ... Riporta msn.com