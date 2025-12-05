Rifiuti nel 2024 il mondo ne ha prodotti 2,3 miliardi

Talvolta riciclare può essere anche più impattante per il clima: un’analisi di esperti dell’Università Cattolica, campus di Piacenza sottolinea che è urgente un cambio di rotta. Il commento pubblicato su Nature Human Behaviour. Anche le aziende devono andare oltre le politiche di greenwashing. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

