Rifiuti la Tariffa Puntuale arriva a Sasso Marconi e Zola Predosa | l’indifferenziato peserà sulla bolletta

Bologna, 5 novembre 2025 – Dall’1 gennaio 2026 anche i residenti di Sasso Marconi e Zola Predosa passeranno alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp), il sistema che supera la tradizionale Tari e calcola la bolletta in base alla quantità reale di rifiuti indifferenziati prodotta dagli utenti. Una novità significativa, che segue il percorso già intrapreso da molti Comuni dell’Emilia-Romagna e che rientra nelle strategie del Piano regionale dei rifiuti per aumentare ulteriormente la raccolta differenziata. Cos’è la Tariffa puntuale . L’obiettivo della Tcp è chiaro: incentivare i cittadini a separare meglio i materiali e ridurre al minimo ciò che finisce nel bidoncino dell’indifferenziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, la Tariffa Puntuale arriva a Sasso Marconi e Zola Predosa: l’indifferenziato peserà sulla bolletta

