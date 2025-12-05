Rifiuti in arrivo la Tariffa puntuale | Ulteriore sprint alla differenziata

Dopo il percorso intrapreso con successo prima da Dozza e Mordano e poi da Imola, Casalfiumanese e Castel San Pietro, nel Circondario imolese si allarga la platea delle amministrazioni che decidono di superare la Tari e passare alla Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) grazie alla quale la bolletta tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. Dal primo gennaio 2026 la Tcp sarà attiva anche a Castel del Rio. "L’introduzione della Tcp ha come obiettivo principale quello di migliorare ancora la raccolta differenziata. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro", spiegano da Hera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, in arrivo la Tariffa puntuale: "Ulteriore sprint alla differenziata"

Altre letture consigliate

? Rifiuti abbandonati, ingombranti rimossi, controlli in arrivo: a Cascinette la battaglia per il decoro continua tra accuse e chiarimenti - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti, in arrivo la Tariffa puntuale: "Ulteriore sprint alla differenziata" - Dopo il percorso intrapreso con successo prima da Dozza e Mordano e poi da Imola, Casalfiumanese e Castel San Pietro, nel Circondario imolese si allarga la platea delle amministrazioni che decidono di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Da gennaio tariffazione puntuale dei rifiuti per altri 30.000 reggiani. VIDEO - REGGIO EMILIA – In buona parte della provincia la gestione dei rifiuti urbani ha imboccato la strada della tariffazione puntuale: il rifiuto residuo, indifferenziato, viene conteggiato con un contenit ... Da reggionline.com

Rifiuti: da gennaio arriva la tariffa puntuale per Casola, Riolo, Castel Bolognese e Solarolo - Da gennaio Casola Valsenio, Riolo Terme, Castel Bolognese e Solarolo abbandoneranno la Tari e passeranno alla Tariffa Corrispettiva Pun ... Lo riporta ravennawebtv.it

Tariffa rifiuti, in quattro comuni del Faentino in arrivo la Tcp - Dopo il percorso intrapreso prima dai Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, nella provincia di Ravenna si allarga la platea delle amministrazioni che ... Da corriereromagna.it

Incontri pubblici in quattro comuni del Faentino per spiegare la nuova tariffa dei rifiuti - Dal primo giorno di gennaio 2026 in quattro comuni della Romagna Faentina (Castel Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo) e a Russi cambierà ... Come scrive ravennaedintorni.it

Rifiuti, in quattro Comuni dell’Unione Faentina e a Russi arriva la tariffa puntuale: l'incontro con i cittadini - Dal primo gennaio 2026 la Tcp sarà attiva anche a Castel Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo, nell’Unione della Romagna Faentina, e nel Comune di Russi ... Scrive ravennatoday.it