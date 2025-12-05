Riciclaggio di denaro per 500mila euro | blitz della Finanza sequestrati 33 immobili nel Ferrarese

Maxi sequestro della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle estensi hanno, infatti, eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni, emesso dal Tribunale di Ferrara su richiesta della locale Procura, nei confronti di due cittadini di nazionalità estera, da tempo residenti ad Argenta, che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sono due i filoni dell’indaginre che coinvolge il Casinò della Vallée. Uno ruota attorno ad una serie di presunte false fatturazioni, finalizzate al riciclaggio di denaro. L’altro ad ipotesi di corruzione di due funzionari della casa da gioco. #aostasera #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Riciclavano denaro al casino di Saint-Vincent, 33 indagati per un giro di fatture false di 3 milioni - La guardia di finanza di Aosta e la procura lavorano a un’inchiesta per associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per ... Segnala torino.repubblica.it

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent, c’è Aldo Spinelli tra i 33 indagati - Alla base dell’indagine ci sarebbe un giro di fatture false per oltre 3 milioni di euro, in modo da avere denaro da riciclare nel casinò valdostano ... Riporta torino.repubblica.it

Aosta: sequestro di oltre 5 mln di € per riciclaggio, corruzione e frode fiscale - riciclaggio, corruzione e frode fiscale ad Aosta sono i reati indagati dalla Guardia di Finanza che hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro ... Secondo ilmetropolitano.it

Riciclaggio al Casinò, 33 indagati a Saint-Vincent. Spinelli accusato di corruzione - Vincent: all'alba di martedì 2 dicembre è scattata un'ordinanza di sequestro, disposta dalla procura di Aosta, a carico di 33 ... Riporta rainews.it

Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent: 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro, indagati dieci torinesi - La procura di Aosta ipotizza anche i reati di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e ricettazione ... Riporta torinotoday.it

Riciclaggio e truffa per oltre 500mila euro, arrestato latitante internazionale - Era destinatario di due mandati di arresto europei emessi dalle autorità giudiziarie di Berlino e Wiesbaden, per truffa e riciclaggio per un valore complessivo di oltre 500 mila euro. Riporta rainews.it