Richieste in aumento in farmacia La cura costa fino a 500 euro al mese

"Sì, sono in aumento vertiginoso". Il dottor Alberto Lattuneddu, presidente provinciale dell’associazione dei farmacisti di Federfarma, conferma un trend di richieste che già era evidente a livello nazionale: i farmaci a base di semaglutide sono nel periscopio di chi non si ferma davanti a niente pur di entrare nella taglia desiderata. Neppure davanti al rischio della salute assumendo farmaci necessari per i diabetici e per le obesità gravi, non assumibili con leggerezza per fini estetici. Costo elevato, dai 120 ai 180 euro, a seconda che si tratti di iniezioni settimanali o capsule giornaliere, con un costo mensile che sfiora i 500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Richieste in aumento in farmacia. La cura costa fino a 500 euro al mese

