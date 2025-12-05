Richiamo di gallette di mais dai supermercati deossinivalenolo oltre i limiti in 27 lotti | Non consumare

Gallette di mais richiamate dai supermercati per possibili presenza della micotossina deossinivalenolo oltre i limiti di legge: quali sono le marche e i rischi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Richiamo di gallette di mais dai supermercati, deossinivalenolo oltre i limiti in 27 lotti: "Non consumare"

Anche i supermercati Sigma hanno richiamato, in via cautelativa, un lotto di mais per popcorn a proprio marchio.