Ricercato per omicidio no all’estradizione

Era ricercato in Cina per una condanna definitiva per un omicidio che avrebbe commesso più di 35 anni fa. Arrestato e portato alla Dogaia, adesso è di nuovo libero grazie alla Corte di Appello di Firenze che ieri ha deciso di negare l’estradizione chiesta dalla Cina. E’ la curiosa vicenda che riguarda Xie Binglong, un cinese che dice di avere 53 anni (sempre se questo è il suo vero nome), difeso dall’avvocato Alessandro Fantappiè, bloccato dalla polizia di Prato nel luglio scorso e portato diretto in cella in quanto sulla sua testa pendeva una richiesta di estradizione. Ieri la Corte di Appello ha negato la richiesta in quanto in Cina esiste ancora la pena di morte e se venisse rimandato in madrepatria sarebbe sicuramente giustiziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricercato per omicidio, no all’estradizione

Scopri altri approfondimenti

Orrore ad Ancona. E’ ancora ricercato Nazif Muslija, marito di Sadside Muslija, trovata morta dopo essere stata picchiata nella casa in cui vivevano insieme. Il 50enne è indagato per omicidio aggravato. In passato l'uomo aveva già tentato di ammazzarla. Il co - facebook.com Vai su Facebook

La procura generale di #Tripoli di concerto con la Corte Penale Internazionale ha emesso mandato arresto per Osama #Almasri accusato di torture,crudeltà sui detenuti e omicidio. Il militare libico,ricercato internazionale, era stato rimpatriato dall'Italia Vai su X

Ricercato per omicidio, no all’estradizione - Era ricercato in Cina per una condanna definitiva per un omicidio che avrebbe commesso più di 35 anni fa. Lo riporta lanazione.it

Chi è Roberto Mazzarella, tra i 4 latitanti più pericolosi, ricercato per l’omicidio di un innocente - Nipote dei capiclan Ciro, Gennaro e Vincenzo, indicato come boss del gruppo di camorra che porta il suo cognome nei primi anni Duemila, ricercato da nove mesi e accusato di avere ucciso un innocente ... Scrive fanpage.it

Ricercato per tentato omicidio in Francia arrestato nel Milanese - Un colombiano, di 47 anni, ricercato per tentato omicidio in Francia è stato arrestato oggi dai carabinieri a Pioltello, centro del Milanese. Lo riporta ansa.it

Ricercato per tentato omicidio e droga, catturato a Afragola - Era evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto dopo aver tentato di uccidere un uomo, quattro anni fa, a Roma, e per altri reati. Come scrive rainews.it

Latitante colombiano arrestato a Roma, ricercato per quattro omicidi - Era ricercato da oltre 14 anni per una condanna definitiva legata a una serie di efferati omicidi commessi in Colombia. Secondo rainews.it

Omicidio, droga e favoreggiamento della latitanza: blitz dei carabinieri, tre arresti e un ricercato - Bergamo, 8 ottobre 2025 – Omicidio preterintenzionale, evasione, procurata inosservanza di pena e traffico di sostanze stupefacenti. Scrive ilgiorno.it