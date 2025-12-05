Ricchezza delle famiglie italiane in calo | -8,5% in 15 anni secondo il Censis

La ricchezza delle famiglie italiane si assottiglia. Lentamente, ma in modo inesorabile. È la fotografia scattata dal Censis, che nel suo ultimo rapporto registra una contrazione dell’8,5% tra il primo trimestre 2011 e l’inizio del 2025. Quasi quindici anni di erosione silenziosa, che colpisce soprattutto chi si trova alla base della piramide patrimoniale. Il dato più crudo riguarda il 50% delle famiglie più povere: qui il calo della ricchezza arriva al 23,2%. Ma non va meglio al ceto medio, schiacciato tra stagnazione e perdita di status. Le famiglie dal sesto all’ottavo decile vedono sparire tra il 35,3% e il 24,3% del patrimonio iniziale, mentre anche il nono decile arretra del 17,1%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ricchezza delle famiglie italiane in calo: -8,5% in 15 anni secondo il Censis

