Riapre l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria
Torna alla città uno dei luoghi più amati nel cuore di Torino, sito in piazza Carlo Alberto, con il concerto di Natale degli allievi del liceo Cavour si riaccendono le luci sull’Auditorium Antonio Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria, rimasto chiuso per interventi strutturali. Sul palco di 60 metri quadrati i giovanissimi musicisti del liceo Cavour . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Riapre l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria iltorinese.it/2025/12/04/ria… #torino Vai su X
Tele Club Italia. . #Aversa, riapre la chiesa dello Spirito Santo: l’auditorium dedicato a Bianca D’Aponte - facebook.com Vai su Facebook
La cultura ritrova la sua casa. La Biblioteca Statale riapre al pubblico il 29 settembre - La Biblioteca Statale di Lucca riaprirà i servizi al pubblico lunedì 29 settembre. Lo riporta lanazione.it
Riapre la biblioteca statale. Si riparte con eventi e aperture straordinarie - La Biblioteca Statale di Lucca riapre i battenti dopo otto mesi di chiusura per uno stato di tensione strutturale rilevato nel gennaio scorso che provocò l’immediata evacuazione dei locali ... Come scrive lanazione.it
Biblioteca, riapre la sala ragazzi - Dopo la chiusura dovuta al lockdown, riapre la sala ragazzi della biblioteca Mozzi Borgetti per accogliere quanti vorranno ritrovarsi in uno spazio dedicato ai più giovani, dove poter giocare, leggere ... Segnala ilrestodelcarlino.it