Riaperti i termini per accedere al bando Nidi gratis plus

Riaperti, da Regione Lombardia, i termini per i genitori lombardi per accedere al bando ‘Nidi Gratis Plus’.Dopo l'adesione dei Comuni, ora il bando si apre alle famiglie con l’intento di facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Rispondendo così ai bisogni di conciliazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

