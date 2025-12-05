Revival di malcolm | la famiglia più folle della TV torna con un teaser spettacolare

il ritorno di “malcolm in the middle”: un revival che riaccende la nostalgia. Il mondo della televisione si prepara a riabbracciare uno dei più iconici sitcom degli anni Duemila. Dopo quasi due decenni dall’ultima apparizione, la serie “Malcolm in the Middle” si appresta a tornare, portando con sé l’umorismo sarcastico e il caos familiare che l’hanno resa amatissima. La casa di produzione Hulu ha diffuso il primo teaser ufficiale del nuovo speciale, che promette di riproporre le atmosfere originali in un formato rinnovato e coinvolgente. il teaser e le anticipazioni sulla nuova stagione speciale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Revival di malcolm: la famiglia più folle della TV torna con un teaser spettacolare

