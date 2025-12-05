Revival di Malcolm in the Middle | la vita continua ad essere ingiusta su Hulu
il ritorno di “malcolm in the middle” in una miniserie speciale su hulu. La celebre commedia degli anni 2000, Malcolm in the Middle, si prepara a fare il suo ritorno in una forma completamente nuova. La produzione di una miniserie composta da quattro episodi, intitolata Life’s Still Unfair, sarà trasmessa su Hulu, riunendo nuovamente tutto il cast originale. anticipazioni e primo teaser ufficiale. Hulu ha pubblicato il primo teaser ufficiale per questa nuova produzione, che include elementi riconoscibili e un tocco di ironia legato all’eredità dello show. Tra le immagini presentate, spicca la scena in cui uno dei personaggi si fa rauterare la schiena, facendo un riferimento diretto alla sigla originale, in cui l’attore Bryan Cranston appariva con la schiena rasata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
