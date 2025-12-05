Reuters | Nato Usa vogliono controllo Ue
18.05 Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato- dall'intelligence ai missili - entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters che sul sito riporta la notizia citando alti funzionari del Pentagono. Il messaggio sarebbe stato trasmesso durante una riunione questa settimana a Washington tra il personale del Pengono che supervisiona la politica della Nato e diverse delegazioni europee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato - dall'intelligence ai missili - entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters che in esclusiva sul sito riporta la notizia citand - facebook.com Vai su Facebook
Nato, gli Usa vogliono che l’Europa assuma gran parte della difesa entro il 2027 - (askanews) – Gli Stati Uniti vogliono che l’Europa assuma la maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato, dall’intelligence ai missili, entro il 2027. Lo riporta askanews.it
Gli Usa vogliono che l’Europa prenda il controllo della Nato entro il 2027 - Gli Stati Uniti vogliono che l’Europa prenda il controllo della difesa Nato entro il 2027. Da msn.com
Stati Uniti, Europa al comando della Nato entro 2027: dai missili all'intelligence, il piano Usa che cambia gli equilibri della guerra - Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato - Riporta msn.com
Gli Usa spingono per la difesa NATO guidata dall'Europa entro il 2027: verso il disimpegno americano? - Mentre si prospetta un possibile ridimensionamento del ruolo diretto degli Stati Uniti, gli alleati europei della NATO sono chiamati ad assumere maggiori responsabilità nella difesa convenzionale entr ... Segnala tag24.it
L'ordine Usa: "L'Europa deve prendere il controllo della Nato entro il 2027" - Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato entro il 2027. Scrive today.it
'Usa: l'Europa prenda il controllo della Nato entro 2027' - Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato- Lo riporta msn.com