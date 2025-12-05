Reuters | Nato Usa vogliono controllo Ue

18.05 Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato- dall'intelligence ai missili - entro il 2027. Lo hanno riferito fonti informate alla Reuters che sul sito riporta la notizia citando alti funzionari del Pentagono. Il messaggio sarebbe stato trasmesso durante una riunione questa settimana a Washington tra il personale del Pengono che supervisiona la politica della Nato e diverse delegazioni europee. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it