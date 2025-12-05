Reunion giallorossa negli USA | gli eroi dello Scudetto 2001 tornano insieme

Una scena che nessun tifoso romanista avrebbe immaginato di rivedere così, all’improvviso, dall’altra parte del mondo. Negli Stati Uniti, alcuni dei protagonisti della Roma campione d’Italia nel 2001 si sono ritrovati per un incontro informale, trasformato in poche ore in un evento capace di far vibrare il cuore della Capitale. Foto, sorrisi, abbracci: un frammento di storia che riaffiora, riportando indietro il calendario a quell’annata irripetibile che consegnò ai giallorossi il loro terzo Scudetto. Francesco Totti, Gabriel Batistuta, Vincent Candela e altri volti simbolo di quella squadra hanno condiviso la scena come se il tempo non fosse mai passato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

