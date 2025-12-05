Rete di tutela per le Eolie | nasce Una stanza sospesa
È pronto a prendere il via “Una stanza sospesa”, un progetto che inaugura un sistema strutturato di sostegno alle donne che subiscono violenza nelle Isole Eolie. A presentarlo è Tiziana De Luca, già assessora e oggi presidente del Soroptimist International d’Italia – Club Lipari, promotore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
