Resident Evil Requiem sarà presente ai The Game Awards 2025 con un nuovo trailer

Manca una sola settimana ai The Game Awards 2025 e l’attesa cresce, soprattutto ora che Geoff Keighley ha confermato la presenza di Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della celebre saga horror di Capcom. Il conduttore ha diffuso un messaggio sui social invitando i fan a sintonizzarsi per un “nuovo terrificante sguardo” al gioco, lasciando intendere che il trailer includerà dettagli finora inediti sulla trama e sui misteri della moderna Raccoon City. Si tratta di una delle produzioni più attese del 2025, un titolo che Capcom considera punta di diamante della sua line-up. Il nuovo trailer sarà trasmesso in diretta durante i The Game Awards, l’11 dicembre alle 4:30pm PT (12:30 GMT), quindi alle 1:30 del 12 dicembre per il pubblico italiano. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Resident Evil Requiem sarà presente ai The Game Awards 2025 con un nuovo trailer

