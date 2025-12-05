Repubblica | Napoli si ferma anche Lobotka Nuova emergenza a centrocampo

Il Napoli vede sgretolarsi un pezzo alla volta il suo centrocampo proprio alla vigilia del doppio snodo tra Juventus e Benfica. Come raccontato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, agli stop di De Bruyne, Anguissa e Gilmour si è aggiunto ieri quello di Stan Lobotka, ko nel riscaldamento della gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Una notizia pesantissima che – sottolinea Repubblica Napoli – complica in modo drastico la preparazione di Antonio Conte. Lo slovacco si è fermato durante il classico torello pre-partita, accusando un dolore rivelatosi poi un risentimento al tibiale posteriore della gamba sinistra.

