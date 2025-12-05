Report risultato gol in Premier League
2025-12-04 23:54:00 Il web non parla d’altro: Soungoutou Magassa ha segnato il suo primo gol nel West Ham a sette minuti dalla fine negando al Manchester United il quinto posto in Premier League e avvicinando gli Hammers alla salvezza con un punto all’Old Trafford. Soungoutou Magassa livella per il West Ham all’Old Trafford! pic.twitter.comdVPNetKaS1 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 dicembre 2025 Il primo gol in campionato di Diogo Dalot dal maggio 2024 ha sbloccato la situazione al 58?, raccogliendo un tiro di Casemiro con un tocco composto e concludendo dentro l’area. Diogo Dalot reagisce più velocemente per aprire le marcature per il Manchester United pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
La premier: «Raggiunti tutti gli obiettivi previsti, risultato dimostra la solidità del nostro impegno»
#ottoemezzo Massimo Giannini commenta a Otto e Mezzo le parole di Bocchino sul risultato delle regionali del centrodestra e avvisa la premier: "Attenzione, il risveglio potrebbe essere amaro. E per l'opposizione è il momento di svegliarsi" Vai su X
Tanaka, il 1° gol in Premier è una perla: che botta da fuori - Al 43' il centrocampista giapponese calcia da fuori, una gran botta che supera Sanchez: è il primo gol di Tanaka in
Fulham-Manchester City 4-5: video, gol e highlights - A Craven Cottage sblocca il risultato Haaland al 17', con la sua rete numero 100 in 111 partite di Premier.
Video Manchester City Liverpool (3-0)/ Gol e highlights: Guardiola a mille! (Premier League 9 novembre 2025) - gol e highlights della gara valida per l'undicesima giornata della Premier League 2025/2026.