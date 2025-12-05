report risultato gol in premier league

2025-12-04 23:54:00 Il web non parla d’altro: Soungoutou Magassa ha segnato il suo primo gol nel West Ham a sette minuti dalla fine negando al Manchester United il quinto posto in Premier League e avvicinando gli Hammers alla salvezza con un punto all’Old Trafford. Soungoutou Magassa livella per il West Ham all’Old Trafford! pic.twitter.comdVPNetKaS1 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 4 dicembre 2025 Il primo gol in campionato di Diogo Dalot dal maggio 2024 ha sbloccato la situazione al 58?, raccogliendo un tiro di Casemiro con un tocco composto e concludendo dentro l’area. Diogo Dalot reagisce più velocemente per aprire le marcature per il Manchester United pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

