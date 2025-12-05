Rendimenti milionari in cambio di investimenti all' estero | tre persone arrestate per truffa e abusivismo finanziario

Venivano promesse rendite milionarie in cambio di investimenti o partecipazione a società romene. I finanzieri del Comando provinciale di Ravenna hanno eseguito i provvedimenti cautelari emessi nei confronti di tre persone indagate per truffa e abusivismo finanziario, per i quali è stata disposta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rendimenti milionari in cambio di investimenti all'estero: tre persone arrestate per truffa e abusivismo finanziario

Approfondisci con queste news

Ricostruita un’organizzazione strutturata e due piazze di spaccio milionarie, grazie alle rivelazioni dei collaboratori di giustizia - facebook.com Vai su Facebook

Conosci le tue opzioni di investimento e risparmio? - Un obiettivo comune è riuscire a ottenere un rendimento netto del 4% attraverso strumenti considerati sicuri. facile.it scrive

Per il venture capital c'è una nuova buona ragione per investire in startup. L'importante è avere pazienza - Quando si guarda al lungo periodo, il venture capital può regalare buone soddisfazioni agli investitori. Si legge su wired.it

In quali mercati emergenti conviene investire nel 2025? Ecco gli indici da super rendimenti e quelli a sconto - Fuori dai grandi indici globali, l’universo emergente è una fucina di occasioni, tra rendimenti e valutazioni a sconto. milanofinanza.it scrive

Investire negli immobili? Ecco le città con i rendimenti più elevati - Lo scenario è abbastanza articolato nelle due principali città della Penisola. Lo riporta repubblica.it

Rendimenti troppo bassi, il fondo sovrano norvegese rivede la strategia immobiliare - Deludono gli investimenti su settori tradizionali come uffici e retail e l’eccessiva concentrazione geografica. Secondo milanofinanza.it

I NUMERI DELLE PENSIONI/ I rendimenti e gli investimenti della previdenza complementare - Nei giorni scorsi la Commissione bicamerale di vigilanza sugli enti previdenziali, nell’ambito di un’indagine “sulle attività finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e ... Si legge su ilsussidiario.net