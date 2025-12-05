Renato Ferrini al funerale del prof fotografo tanti colleghi e sportivi commossi | Sapeva cogliere l’attimo come pochi
Bologna, 5 dicembre 2025 - La moglie Graziella e i figli, Enrico ed Eugenio, scelgono la 'piccola' chiesa di Santa Maria e San Valentino della Grada per l'ultimo saluto a Renato Ferrini. Scelta tutt'altro che casuale perché lì, Renato e Graziella, che si erano conosciuti ai tempi dell'Università, avevano consacrato la loro unione. Ci sono i nipoti, Samuele e Lorenzo, c'è Andrea Amici, che tuttora conserva il titolo di uomo più veloce di Bologna. Andrea era stato un allievo di Ferrini ai tempi dell'Itis. "Sono legato a lui - racconta Andrea - perché cominciai a seguire le sue lezioni di fisica mentre crescevo come atleta.
