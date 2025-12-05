Il mondo digitale non è più una semplice estensione della realtà fisica: oggi ne è una delle colonne portanti. Le nostre vite scorrono ininterrottamente tra piattaforme social, e-commerce, servizi in streaming e transazioni online. Siamo diventati utenti, consumatori, ma soprattutto produttori di dati. Ed è proprio nella gestione di questa ricchezza immateriale che si gioca la partita più importante del decennio. L'Unione Europea, con il Digital Services Act (DSA) e il Digital Markets Act (DMA), sta ridisegnando le regole del web, cercando di riportare equilibrio in un ecosistema dove poche grandi aziende detengono un potere enorme su informazione, privacy e concorrenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regolare il digitale: la grande sfida dell'Europa